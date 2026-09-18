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Мировое обозрение

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Россия потребовала от Японии избавиться от американских комплексов Typhon

Россия потребовала от Японии избавиться от американских комплексов Typhon

Москва перешла от дипломатических нот к прямым требованиям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона направила Японии требование вывести американские ракетные комплексы Typhon, размещённые на японской территории.

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