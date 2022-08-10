Крупную партию «синтетики» изъяли полицейские в ХМАО – Югре у гражданина одной из стран ближнего зарубежья

Сотрудники ОКОН УМВД России по г. Сургуту совместно с коллегами из окружного Управления в ходе проведения оперативных мероприятий при силовой поддержке ОСН «Гром» УНК УМВД России по ХМАО – Югре задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья 1976 года рождения.