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«Хельсинки захватят, Лапландию оккупируют, да еще и кусок северной Норвегии хапнут!»

«Хельсинки захватят, Лапландию оккупируют, да еще и кусок северной Норвегии хапнут!»

﻿План нападения России на «миролюбивую Финляндию» разработан в… Финляндии, так дружелюбно. Определились уже и с датой прозрачно намекают: «в последние годы!» А для нашей нации, и без того изрядно напуганное, не сомневалось, выдаете ему страшную тайну с подробным «планом наступления русских»: сначала «в долину реки Кюмийоки (в центральная часть страны — «СП»), рывок на север, чтобы «отгрызть» участок финской территории, а затем заблокировать Хельсинки».

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