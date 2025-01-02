«Хельсинки захватят, Лапландию оккупируют, да еще и кусок северной Норвегии хапнут!»

﻿План нападения России на «миролюбивую Финляндию» разработан в… Финляндии, так дружелюбно. Определились уже и с датой прозрачно намекают: «в последние годы!» А для нашей нации, и без того изрядно напуганное, не сомневалось, выдаете ему страшную тайну с подробным «планом наступления русских»: сначала «в долину реки Кюмийоки (в центральная часть страны — «СП»), рывок на север, чтобы «отгрызть» участок финской территории, а затем заблокировать Хельсинки».