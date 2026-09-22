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Курские новости

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В Курске открыли доску погибшему инженеру «Ростелекома» Некрасову

В Курске открыли доску погибшему инженеру «Ростелекома» Некрасову

Александр Некрасов погиб в результате атаки ВСУ, восстанавливая связь в приграничном Рыльске. Посмертно награждён медалью «За храбрость» II степени и знаком «За верность долгу и мужество».

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