🇷🇺🇺🇦 Кураховское направление: Курахово официально освобождено! Сегодня утром в Минобороны России сообщили об освобождении Курахово, бои за которое шли с осени.
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🇷🇺🇺🇦 Кураховское направление: Курахово официально освобождено! Сегодня утром в Минобороны России сообщили об освобождении Курахово, бои за которое шли с осени.
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