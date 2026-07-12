Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 645 подписчиков

Григорий Лепс впервые подтвердил свой новый роман: «У меня есть женщина, которую я люблю»

Григорий Лепс впервые подтвердил свой новый роман: «У меня есть женщина, которую я люблю»

63-летний народный артист РФ Григорий Лепс впервые открыто заговорил о переменах в личной жизни. В интервью Эмину Агаларову певец подтвердил, что его сердце не свободно, и признался, что всерьёз размышляет о создании новой семьи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии