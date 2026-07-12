Григорий Лепс впервые подтвердил свой новый роман: «У меня есть женщина, которую я люблю»

63-летний народный артист РФ Григорий Лепс впервые открыто заговорил о переменах в личной жизни. В интервью Эмину Агаларову певец подтвердил, что его сердце не свободно, и признался, что всерьёз размышляет о создании новой семьи.
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