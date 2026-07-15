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«Быстро и без лишнего шума»: как уберут Зеленского — его ждет незавидная судьба

«Быстро и без лишнего шума»: как уберут Зеленского — его ждет незавидная судьба

Эксперты предрекли Зеленскому незавидную судьбу Иллюстрация: "Блокнот" Недоброжелатели есть в окружении украинского лидера, а также на Западе.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Вряд ли у нас сейчас рассматривают физическое уничтожение Зеленского, пусть &quot;просроченного&quot;, тем не менее при нём выстроили &quot;систему управления&quot; для противодействия России, с которой приходится воевать на территории Украины. Нужно ли сейчас разрушить ту сложившуюся ситуацию, когда эскалация вооружённого противостояния со стороны ВСУ привела к достаточно эффективным ударам по объектам на Украине? Конечно же нет. Пусть Зеленский будет видеть до чего он довёл Украину. Но... пусть знает - укрыться ему не удасться нигде, когда придётся &quot;улепётывать&quot;.
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4 н.
Владимир Витковский
... пожалел дерьмо и его опорос, глупости говоришь, только показательное уничтожение, в назидание подобной падали... Жалость к врагу-удел рабов.
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4 н.
ВВ
Владимир Витковский
. а понятие хрюкаинство существует ли...
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4 н.