Игорь Кузнецов

Вряд ли у нас сейчас рассматривают физическое уничтожение Зеленского, пусть "просроченного", тем не менее при нём выстроили "систему управления" для противодействия России, с которой приходится воевать на территории Украины. Нужно ли сейчас разрушить ту сложившуюся ситуацию, когда эскалация вооружённого противостояния со стороны ВСУ привела к достаточно эффективным ударам по объектам на Украине? Конечно же нет. Пусть Зеленский будет видеть до чего он довёл Украину. Но... пусть знает - укрыться ему не удасться нигде, когда придётся "улепётывать".