Эксперты предрекли Зеленскому незавидную судьбу Иллюстрация: "Блокнот" Недоброжелатели есть в окружении украинского лидера, а также на Западе.
«Быстро и без лишнего шума»: как уберут Зеленского — его ждет незавидная судьба
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Вряд ли у нас сейчас рассматривают физическое уничтожение Зеленского, пусть "просроченного", тем не менее при нём выстроили "систему управления" для противодействия России, с которой приходится воевать на территории Украины. Нужно ли сейчас разрушить ту сложившуюся ситуацию, когда эскалация вооружённого противостояния со стороны ВСУ привела к достаточно эффективным ударам по объектам на Украине? Конечно же нет. Пусть Зеленский будет видеть до чего он довёл Украину. Но... пусть знает - укрыться ему не удасться нигде, когда придётся "улепётывать".
Ответить
4 н.
Владимир Витковский
... пожалел дерьмо и его опорос, глупости говоришь, только показательное уничтожение, в назидание подобной падали... Жалость к врагу-удел рабов.
Ответить
4 н.
ВВ
Владимир Витковский
. а понятие хрюкаинство существует ли...
Ответить
4 н.
Свежие комментарии