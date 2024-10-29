Панк-музыканту отказали в отмене статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу экс-лидера панк-группы «Тараканы» Дмитрия Спирина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на статус иноагента, передает ТАСС со ссылкой на текст постановления инстанции.
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