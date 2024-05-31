Невеселые картинки. Онколог рассказал, повышают ли татуировки риск рака

По данным Международного агентства по изучению рака, химические вещества, которые содержатся в краске для татуировок — мышьяк, хром, кобальт, свинец и никель — канцерогены, а воздействие некоторых компонентов сохраняется на протяжении почти всей жизни.
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