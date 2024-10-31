«Я буду рабом своего ребенка»: Ирина Темичева о будущем материнстве, съемках с Маякиным в «Право на лево» и театре

Сегодня на широкие экраны выходит комедия «Право на лево». Одну из ролей в проекте Гарика Петросяна сыграла Ирина Темичева.
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