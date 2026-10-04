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Царьград

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В Самаре соня-полчок прибился к людям и уснул у женщины под мышкой

В Самаре соня-полчок прибился к людям и уснул у женщины под мышкой

У озера Леснуха на 5-й Просеке ручной грызун, похожий на соню-полчка, запрыгивал на прохожих, а затем забрался под руку местной жительнице и заснул.

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