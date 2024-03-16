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Посол Антонов: в США стали признавать, что украинский фронт «трещит и сыпется»

Посол Антонов: в США стали признавать, что украинский фронт «трещит и сыпется»

В Соединенных Штатах начали признавать то, что украинский фронт «трещит и сыпется». Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «РИА Новости: США», сделал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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