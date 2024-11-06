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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Барсы» Кунде сделал 3 ассиста в матче ЛЧ с «Црвеной Звездой». У игроков каталонцев не было ассистентских хет-триков в турнире 6 лет

25-летний футболист сборной Франции отдал результативные передачи на третий, четвертый и пятый голы в матче 4-го тура общего этапа ЛЧ против «Црвены Звезды» (5:2, второй тайм).

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