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Царьград

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Погоня в Ростове: Mercedes устроил ДТП, скрываясь от ДПС

Погоня в Ростове: Mercedes устроил ДТП, скрываясь от ДПС

Вечером 6 октября в Ростове-на-Дону 53-летний водитель «Мерседеса» при попытке уйти от преследования ДПС не справился с управлением и врезался в «Чанган» на проспекте Халтуринский.

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