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Экс-главком Сухопутными войсками Чиркин описал новый план наступления РФ на Украине

Экс-главком Сухопутными войсками Чиркин описал новый план наступления РФ на Украине

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин сравнил план наступления России в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине с ситуацией под Курском в 1943 году, когда на линии фронта образовалась дуга.

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