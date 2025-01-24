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Царьград

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Рядовой осужден на 6 лет за самовольное оставление службы в ДНР

Рядовой осужден на 6 лет за самовольное оставление службы в ДНР

Рядовой из Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации, не вернулся на службу в Донецкой Народной Республике после отпуска.

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