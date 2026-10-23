Сдается 2-х комнатная квартира 47кв.м квартал Гагарина Жовтневый район в Луганске - 30 000 руб

‼️Сдаю 2-х комнатную квартиру на кв.Гагарина‼️ ✅4-5 эт. ✅Ухоженное жилое состояние, м-п окна, балкон застеклен м-п.
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