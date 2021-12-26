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В России предупредили о предновогодних схемах мошенников

Перед Новым годом в России активизировалась деятельность мошенников. Большинство действует в интернете, рассылая фишинговые (поддельная страница, создана для выманивания личных данных) сообщения о якобы больших скидках, а также акциях и распродажах.

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