В России предупредили о предновогодних схемах мошенников

Перед Новым годом в России активизировалась деятельность мошенников. Большинство действует в интернете, рассылая фишинговые (поддельная страница, создана для выманивания личных данных) сообщения о якобы больших скидках, а также акциях и распродажах.
Перед Новым годом в России активизировалась деятельность мошенников. Большинство действует в интернете, рассылая фишинговые (поддельная страница, создана для выманивания личных данных) сообщения о якобы больших скидках, а также акциях и распродажах.
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