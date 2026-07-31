Мастерская ArtMasters в "Зарядье" предложит 20 мастер-классов

С 1 по 9 августа в парке "Зарядье" пройдет "Театральный бэкстейдж: Мастерская ArtMasters". Участники смогут освоить театральные навыки на 20 мастер-классах под руководством победителей "АртМастерс", в рамках марафона "Россия - Театр - Общество".
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