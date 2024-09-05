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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Десятков о 2:3 от «Адмирала»: «Игра у «Витязя» откровенно не получилась. Моменты были, не хватило в завершении хладнокровия» 

«Игра сегодня у нас откровенно не получилась. Начали нервозно. Попытки убрать эту нервозность периодически какой-то результат давали, но как такового рисунка игры у нас не было.

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