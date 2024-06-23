Чтобы не забыть: памятные спецверсии

Автомобильные компании любят выпускать особые версии своих машин. Специальные издания в честь юбилея модели или производителя уже давно стали привычным явлением, но иногда фирмы находят необычные поводы для разработки подобных новинок.
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