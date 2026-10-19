СоцсетиРоссийский гонщик Тимур Богуславский, который в 2026 году выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в составе команды Manthey DK Engineering за рулём Porsche 911 GT3 R, прокомментировал итоги гонки в Испании.