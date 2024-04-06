В конгрессе США попросили Байдена прекратить поставки оружия Израилю

Сорок конгрессменов Соединенных Штатов, в том числе бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, обратились к американскому президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с требованием прекратить поставки наступательных вооружений Израилю.
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