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Осознанные сновидения, как выход в альтернативную реальность

Осознанные сновидения, как выход в альтернативную реальность

К постижению иной реальности через сновидения люди прибегают, когда хотят разорвать порочный круг серых будней, приобщиться к мудрости природы, и, в конце концов, стать неизмеримо сильнее, подчиняя себе судьбу, время и окружающую действительность.

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