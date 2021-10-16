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Пушков отреагировал на угрозы Украины из-за переписи населения в Крыму

Пушков отреагировал на угрозы Украины из-за переписи населения в Крыму

Российский сенатр Алексей Пушков отреагировал на угрозы МИД Украины, осудившего начало российской переписи населения на территории крымского полуострова.

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