В Москве в 2024 году откроется рекордное количество ТЦ

С начала года в Москве открыли шесть торговых центров, еще 11 готовят к запуску до конца года. В итоге всего в 2024-м в столице начнут функционировать 17 торговых центров — это рекорд за последние 10 лет.
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