❗️⚡️НАТО обсуждает сценарии переговоров о завершении украинского конфликта, сообщают источники Bloomberg.
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❗️⚡️НАТО обсуждает сценарии переговоров о завершении украинского конфликта, сообщают источники Bloomberg.