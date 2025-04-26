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«Вопрос времени»: врачи сделали заявление о состоянии Кеосаяна

«Вопрос времени»: врачи сделали заявление о состоянии Кеосаяна

Маргарита Симоньян прослезилась на показе фильма своего мужа, Тиграна Кеосаяна. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии Тиграна Кеосаяна Врачи наблюдают признаки улучшения в состоянии известного режиссера Тиграна Кеосаяна, уже несколько месяцев находящегося в коме.

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