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Презентация проектов учащихся инженерных классов.

Презентация проектов учащихся инженерных классов.

В рамках проведения торжественного собрания городского актива по подведению итогов социально-экономического развития города в 2024 году учащиеся инженерных классов гимназии представили свои проекты ´Марсоход´ и ´Домашняя метеостанция´, продемонстрировали свое мастерство в плетении кольчужных перчаток, бывших когда-то атрибутом рыцарского костюма, р .

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