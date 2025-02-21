Презентация проектов учащихся инженерных классов.

В рамках проведения торжественного собрания городского актива по подведению итогов социально-экономического развития города в 2024 году учащиеся инженерных классов гимназии представили свои проекты ´Марсоход´ и ´Домашняя метеостанция´, продемонстрировали свое мастерство в плетении кольчужных перчаток, бывших когда-то атрибутом рыцарского костюма, р .