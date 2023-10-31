Сотрудник полиции из Иркутской области получил награду конкурса МВД России «Щит и перо»

Заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области старший лейтенант внутренней службы Александр Сверлов стал лауреатом двадцатого международного конкурса «Щит и перо» в номинации «PR-проект года», сообщает ГУ МВД по региону.