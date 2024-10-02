Ученые заглянули глубоко под ледник Судного дня. То, что они обнаружили, предвещает катастрофу для планеты

Я специально оставил заголовок в таком виде, в котором он опубликован в сегодняшней заметки от CNN. Обратили внимание, что американцев кошмарят постоянно? То русский след, то китайский, то от шариков для гольфа природа загибается.
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