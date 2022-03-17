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Представителей Архангельской области приглашают к участию в организации форума «Сильные идеи для нового времени»

Представителей Архангельской области приглашают к участию в организации форума «Сильные идеи для нового времени»

Об этом сообщает портал правительства Архангельской области.Как отмечают в администрации региона, вместе с представителями других субъектов Российской Федерации команды Поморья смогут стать соорганизаторами форума «Сильные идеи нового времени».

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