Представителей Архангельской области приглашают к участию в организации форума «Сильные идеи для нового времени»

Об этом сообщает портал правительства Архангельской области.Как отмечают в администрации региона, вместе с представителями других субъектов Российской Федерации команды Поморья смогут стать соорганизаторами форума «Сильные идеи нового времени».
Об этом сообщает портал правительства Архангельской области.Как отмечают в администрации региона, вместе с представителями других субъектов Российской Федерации команды Поморья смогут стать соорганизаторами форума «Сильные идеи нового времени».
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