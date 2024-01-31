Мошенники развели директора камерного оркестра Musica Viva на 1,7 млн

musicaviva.ru Мошенники за день выманили 1,7 миллиона рублей у заслуженной артистки России, директора Московского камерного оркестра Musica Viva Марии Бутир, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии