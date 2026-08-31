Пожилой водитель и восьмилетний ребёнок погибли в ДТП под Серпуховом

Подробности ночного ДТП на трассе «Крым».Массовое ДТП произошло в воскресенье, 30 августа, на 92-м километре подмосковной автодороги М-2 «Крым» в районе Серпухова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Штормовое предупр...
- Трамп прокомменти...
- Мирошник: Совет п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым