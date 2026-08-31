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Царьград

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Пожилой водитель и восьмилетний ребёнок погибли в ДТП под Серпуховом

Пожилой водитель и восьмилетний ребёнок погибли в ДТП под Серпуховом

Подробности ночного ДТП на трассе «Крым».Массовое ДТП произошло в воскресенье, 30 августа, на 92-м километре подмосковной автодороги М-2 «Крым» в районе Серпухова.

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