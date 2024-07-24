Собянин: Школьники из Москвы стали победителями всероссийского конкурса

В рамках конкурса оценивается умение владеть навыками, которые пригодятся в жизни Мэр Сергей Собянин в официальном телеграм-канале сообщил о том, что 19 школьников из Москвы стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» объединения «Движение первых».