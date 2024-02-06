Начальник тыла ФТС России генерал-лейтенант опозорился на всю РФ. Лежит на полу «обезьянника». Что было до этого?

Зоя Копань

Простите пожалуйста, но это не личные деньги, это деньги из наших налогов, ведь всем этим структурам платятся зарплаты из бюджета, так что мы простые граждане должны это отслеживать и тут нет никакой зависти, просто хотелось бы жить в правовом государстве, с более менее честными чиновниками, я понимаю что это из мира фантастики но хотелось бы чтобы наше общество к этому стремились! И не надо на сайте никого оскорблять, ведь у каждого есть свое адекватное или менее мнение!