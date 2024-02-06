Avia.pro - Новости В социальных сетях разразился скандал, связанный с поведением высокопоставленного чиновника таможенной службы России, генерал-лейтенанта Олега Завгороднего.
Начальник тыла ФТС России генерал-лейтенант опозорился на всю РФ. Лежит на полу «обезьянника». Что было до этого?
Комментарии
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Зоя Копань
Так наверное и выкупили, раз забрали из обезьяника, простой бы работяга сидел бы до суда!
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1 час.
Зоя Копань
Простите пожалуйста, но это не личные деньги, это деньги из наших налогов, ведь всем этим структурам платятся зарплаты из бюджета, так что мы простые граждане должны это отслеживать и тут нет никакой зависти, просто хотелось бы жить в правовом государстве, с более менее честными чиновниками, я понимаю что это из мира фантастики но хотелось бы чтобы наше общество к этому стремились! И не надо на сайте никого оскорблять, ведь у каждого есть свое адекватное или менее мнение!
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1 час.
Геннадий Шалавеюс
а на хрена им пенсия, если такие бабки имеют, которые нашим пенсионерам и не снились?
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17 мин.
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