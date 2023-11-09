Умер замглавы Роскосмоса Максим Овчинников

После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 40 лет скончался заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников, сообщил 9 ноября в своих соцсетях экс-глава госкорпорации, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин.
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