Факты о Путине, которые редко встречаются...

. в традиционных поздравительных "подборках" на его день рождения. Пентагон ежегодно тратит минимум $300 000 на изучение "языка жестов и телодвижений Путина" в рамках проекта Body Leads — так военные США пытаются предсказать "поведение и состояние мировых лидеров".
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