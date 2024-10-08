Факты о Путине, которые редко встречаются...

. в традиционных поздравительных "подборках" на его день рождения. Пентагон ежегодно тратит минимум $300 000 на изучение "языка жестов и телодвижений Путина" в рамках проекта Body Leads — так военные США пытаются предсказать "поведение и состояние мировых лидеров".