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Медвежий угол

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Факты о Путине, которые редко встречаются...

Факты о Путине, которые редко встречаются...

. в традиционных поздравительных "подборках" на его день рождения. Пентагон ежегодно тратит минимум $300 000 на изучение "языка жестов и телодвижений Путина" в рамках проекта Body Leads — так военные США пытаются предсказать "поведение и состояние мировых лидеров".

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Комментарии
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TA
Tchernichova Aneta
Одним словом ПУТИН ВЕЛИКИЙ !!!!!!!!!!🥰
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6 час.
Александр Рожков
Да. Дебилов у нас хватает.
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3 час.
Анна
!!!
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2 час.

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