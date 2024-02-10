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Закон и Порядок

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  • Silver Kont
    Так бесплатная простигосподи всегда под рукой (под столом), ублажит и уложит...Депутат Госдумы и...
  • Роман Романов
    Да уж... Поколение выросшее на учебниках сороса... С вывихнутыми мозгами.Депутат Госдумы и...
  • Бобкина Татьяна
    Я из Советской системы образования.Смотрю на современную систему и удивляюсь, даже имя интернет , молодежь  в основно...Депутат Госдумы и...

Депутат Госдумы из "поколения ЕГЭ" Горячева назвала абсурдом возврат к советской системе образования

Депутат Госдумы из "поколения ЕГЭ" Горячева назвала абсурдом возврат к советской системе образования

Здравствуйте, уважаемые читатели! Депутат Госдумы от фракции партии "Новые люди", заместитель председателя думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Александровна Горячева( родилась в 1996 г.

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Комментарии
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Бобкина Татьяна
Я из Советской системы образования.Смотрю на современную систему и удивляюсь, даже имя интернет , молодежь  в основной массе, мало образована. Даже старики имеют более богатый кругозор. Это благодаря вот таким то заместителя  по науке и образованию Госдумы.Что в Гос думе все такие?
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14 мин.
Роман Романов
Да уж... Поколение выросшее на учебниках сороса... С вывихнутыми мозгами.
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3 мин.
Silver Kont
Так бесплатная простигосподи всегда под рукой (под столом), ублажит и уложит...
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18 сек.

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