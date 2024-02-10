Депутат Госдумы из "поколения ЕГЭ" Горячева назвала абсурдом возврат к советской системе образования

Бобкина Татьяна

Я из Советской системы образования.Смотрю на современную систему и удивляюсь, даже имя интернет , молодежь в основной массе, мало образована. Даже старики имеют более богатый кругозор. Это благодаря вот таким то заместителя по науке и образованию Госдумы.Что в Гос думе все такие?