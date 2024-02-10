Депутат Госдумы из "поколения ЕГЭ" Горячева назвала абсурдом возврат к советской системе образования

Здравствуйте, уважаемые читатели! Депутат Госдумы от фракции партии "Новые люди", заместитель председателя думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Александровна Горячева( родилась в 1996 г.
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