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Дональд Трамп боится отравиться Украиной

Дональд Трамп боится отравиться Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп отказался общаться с пока еще действующим президентом Украины Владимиром Зеленским – сперва лично, теперь и по телефону, хотя команда главы украинского государства упрашивала его выйти на связь.

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