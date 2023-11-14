Дональд Трамп боится отравиться Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп отказался общаться с пока еще действующим президентом Украины Владимиром Зеленским – сперва лично, теперь и по телефону, хотя команда главы украинского государства упрашивала его выйти на связь.
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