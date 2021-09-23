Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр
    Это госдура приняла закон для себя! Где взять 120 тыр простому работяге, даже если захочет заняться фитнесом!?????????Решение уже приня...
  • Дмитрий
    Выборы прошли, можно дальше изгаляться!Роспотребнадзор: ...
  • Дмитрий
    Это тех, кого проклинают водители, оформившие у них ОСАГО?Президент РФ Влад...

Полицейские Каневского района задержали подозреваемого в серии квартирных краж

Полицейские Каневского района задержали подозреваемого в серии квартирных краж

В дежурную часть ОМВД России по Каневскому району поступило несколько сообщений от местных жителей о хищениях денежных средств и ювелирных изделий из принадлежащих им квартир.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх