Простая история: как жилось в СССР

Москва, Тбилиси, Киев глазами мастеров советской фотографии Работы признанных советских мастеров фотографии стали доступны широкой публике — Галерея Люмьер открывает доступ к своим фондам, в которых собраны тысячи знаменитых и малоизвестных кадров.