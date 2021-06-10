E-News.su

83 подписчика

Свежие комментарии

  • Россиянин
    К сожалению Запад не будет к этому прислушиваться."Сафари на людей"...
  • Владимир Ознобихин
    Заработался, сердечный?!Арестовича хотят ...
  • Владимир Ознобихин
    Минские соглашения не исполняет Украина!! А нам остаются санкции. Двайте объявим, что возьмемся их выполнять за Укра...Корнилов предложи...

Простая история: как жилось в СССР

Москва, Тбилиси, Киев глазами мастеров советской фотографии Работы признанных советских мастеров фотографии стали доступны широкой публике — Галерея Люмьер открывает доступ к своим фондам, в которых собраны тысячи знаменитых и малоизвестных кадров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх