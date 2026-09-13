Робот с ИИ впервые провёл ультразвуковую операцию на сердце Китайские врачи сообщили о первом успешном применении робота с искусственным интеллектом в ходе операции на сердце.
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