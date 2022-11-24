Мужчине и женщине было предъявлено обвинение в убийстве младенца в Квинсленде

Мужчине и женщине было предъявлено обвинение в убийстве пятинедельного мальчика, который скончался после того, как его нашли с "ужасными" внутренними повреждениями в стоянке для домов на колесах в Квинсленде, в Австралии, пишет The Guardian.
Мужчине и женщине было предъявлено обвинение в убийстве пятинедельного мальчика, который скончался после того, как его нашли с "ужасными" внутренними повреждениями в стоянке для домов на колесах в Квинсленде, в Австралии, пишет The Guardian.
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