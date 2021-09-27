Славянская доктрина

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Рыцари Столетней войны: капитаны, эркоршеры и франк-аршеры

Рыцари Столетней войны: капитаны, эркоршеры и франк-аршеры

Вячеслав Шпаковский «Карл VII объявляет о создании франк-аршеров». Миниатюра из манускрипта «Бдения Карла VII», 1484 г.

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Юрий Ильинов
Понедельник… Как считаете, день тяжёлый? Желаю вам легкой недели! Тёплой! Проживайте волшебно каждый день! 🍁 Осень 🍂 прекрасная пора готовиться к изменениям! Готовиться к волшебству 💫.
Юрий Ильинов
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