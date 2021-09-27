Рыцари Столетней войны: капитаны, эркоршеры и франк-аршеры

Славянская доктринаВоенное делоРыцари Столетней войны: капитаны, эркоршеры и франк-аршерыВячеслав Шпаковский «Карл VII объявляет о создании франк-аршеров». Миниатюра из манускрипта «Бдения Карла VII», 1484 г.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновПонедельник… Как считаете, день тяжёлый? Желаю вам легкой недели! Тёплой! Проживайте волшебно каждый день! 🍁 Осень 🍂 прекрасная пора готовиться к изменениям! Готовиться к волшебству 💫.Юрий Ильинов😎Уникальный портативный Мини-холодильник для машины идеально подходит для путешествий. Но также способен работать и на обогрев.Комментировать
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