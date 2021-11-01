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Эрдоган «макнул» Байдена в сирийских курдов, предъявив счëт за непоставленные F-35

Анкара ожидает, что Вашингтон впредь будет воздерживаться от практики предоставления оружия террористическим организациямАнкара ожидает, что Вашингтон впредь будет воздерживаться от практики предоставления оружия террористическим организациям.

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