Эрдоган «макнул» Байдена в сирийских курдов, предъявив счëт за непоставленные F-35

Анкара ожидает, что Вашингтон впредь будет воздерживаться от практики предоставления оружия террористическим организациямАнкара ожидает, что Вашингтон впредь будет воздерживаться от практики предоставления оружия террористическим организациям.
Анкара ожидает, что Вашингтон впредь будет воздерживаться от практики предоставления оружия террористическим организациямАнкара ожидает, что Вашингтон впредь будет воздерживаться от практики предоставления оружия террористическим организациям.
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