Рекордные масштабы, учебные задачи и политический подтекст: маневры Air Defender 23

Немецкий военно-транспортный самолет A400 с символикой учений 12 июня на территории ряда европейских государств стартовали международные военно-воздушные учения Air Defender 23, организованные командованием НАТО.
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