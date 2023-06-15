Военное обозрение

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Рекордные масштабы, учебные задачи и политический подтекст: маневры Air Defender 23

Рекордные масштабы, учебные задачи и политический подтекст: маневры Air Defender 23

Немецкий военно-транспортный самолет A400 с символикой учений 12 июня на территории ряда европейских государств стартовали международные военно-воздушные учения Air Defender 23, организованные командованием НАТО.

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