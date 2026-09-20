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FiNE NEWS

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Секретная служба США задержала мужчину у Белого дома, требовавшего встречи с Трампом

В субботу возле Белого дома в Вашингтоне произошел инцидент с нарушением безопасности. Согласно Российской газете, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие оцепили перекресток рядом с парком у резиденции президента.

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