Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 964 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    ДЕДУШКА ТРЕТЬЯКОВ, ЧАСТЕНЬКО НЕС НЕСУСВЕТНУЮ АХИНЕЮ. НЕ ПОНИМАЮ С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ОН ПРИГЛАШАЛСЯ НА ЭФИРЫ СОЛОВЬЕВА. ГОВО...Политолог Третьяк...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    США просто так ничего не делают. Тем более в такое время, когда может завершится СВО. Значит готовятся или взорвать А...США передают Укра...
  • АндрейБорков
    А ведь этого Моню Макрона, чисто случайно, может и шальная пуля "ужалить" в башку. Африка дело такое, там все может б...Макрон прибыл в о...

Захарова назвала желание Зеленского видеть КНР на встрече по Украине абсурдным

Захарова назвала желание Зеленского видеть КНР на встрече по Украине абсурдным

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала абсурдным желание главы киевского режима Владимира Зеленского видеть представителей КНР на швейцарском саммите по Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх