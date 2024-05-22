Захарова назвала желание Зеленского видеть КНР на встрече по Украине абсурдным

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала абсурдным желание главы киевского режима Владимира Зеленского видеть представителей КНР на швейцарском саммите по Украине.
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