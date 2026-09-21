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Царьград

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Никитин запустил кредиты до 5 млн рублей для продавцов маркетплейсов

Никитин запустил кредиты до 5 млн рублей для продавцов маркетплейсов

В Нижегородской области продавцы маркетплейсов, потерявшие товары при атаках беспилотников на склады, смогут получить льготный заём до 5 млн рублей на срок до трёх лет.

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